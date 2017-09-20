Миннац Карелии призывает участвовать в президентских грантах

Это реальная возможность получить крупные суммы на проекты.

Замминистра по вопросам национальной политики Александра Ершова призвала участников круглого стола по теме межнациональных отношений, который открылся в Петрозаводске 20 сентября, активнее подавать заявки на получение президентских грантов.

По ее словам, больших денег на национальную политику и проекты в этой сфере ждать не приходится, поэтому общественным организациям следует обратить взгляд в федеральный центр. В 2017 году на президентские гранты было выделено 7,5 миллиардов рублей, на следующий конкурс дадут 4,5 миллиарда. Как показала практика, на столь крупные суммы было подано не так много заявок, поэтому шансы получить весьма крупные суммы неплохие.

К слову, один из 12 участников из Карелии, выигравших президентские гранты в 2017 году стала региональная общественная организация "Союз карельского народа", которая получила более миллиона рублей на развитие карельской народной игры кююккя.