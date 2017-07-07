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Новости. Общество
13:23, 07 Июля 2017

Минобороны: Строительство Петрозаводского президентского кадетского училища ведется в срок

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Строительство Петрозаводского президентского кадетского училища в Карелии ведется согласно срокам, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов во время рабочей поездки в регион.

Строительство Петрозаводского президентского кадетского училища в Карелии ведется согласно срокам, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов во время рабочей поездки в регион, пишет РИА Недвижимость.

Ранее сообщалось, что училище примет первых воспитанников 1 сентября.

"Работы по обустройству кадетского корпуса осуществляется строго в соответствии с установленными сроками и в нужном качестве. В настоящее время на объекте работает 1,2 тысячи специалистов, и уже к первому сентября первые воспитанники смогут заехать в новые корпуса", - сказал Тимур Иванов, чьи слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, военные строители приступили к отделочным работам уже возведенных корпусов. В том числе, завершается строительство трехэтажной столовой на 900 человек и трех трехэтажных общежитий вместимостью по 120 человек каждое.

Отмечается, что на базе корпуса будут оборудованы специальные классы по физике, химии, биологии, которые оснастят новейшими приборами для проведения опытных работ, а также будет создана лаборатория инновационного развития.

Решение о создании училища было принято президентом РФ Владимиром Путиным по предложению государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея Республики Карелия. Минобороны является учредителем училища.

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