16:31, 22 Мая 2017
Минпромторг предлагает субсидировать ставку по кредитам на покупку деревянного жилья
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Минпромторг разрабатывает предложение о субсидировании процентной ставки по кредитам для физических лиц на строительство и покупку жилья из деревянных конструкций.
Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Виктор Евтухов.
"Мы сейчас как раз прорабатываем вопрос субсидирования процентной ставки по привлекаемым кредитам физических лиц для покупки и строительства жилья, недвижимости из деревянных конструкций", - сказал Евтухов.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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