Минпромторг предлагает субсидировать ставку по кредитам на покупку деревянного жилья

Минпромторг разрабатывает предложение о субсидировании процентной ставки по кредитам для физических лиц на строительство и покупку жилья из деревянных конструкций.

Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"Мы сейчас как раз прорабатываем вопрос субсидирования процентной ставки по привлекаемым кредитам физических лиц для покупки и строительства жилья, недвижимости из деревянных конструкций", - сказал Евтухов.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".