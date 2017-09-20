Минсельхоз: Фермеры Карелии не пострадают после отмены налоговых льгот

В министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства заявили, что отмена льготы по налогу на имущество не создает финансового риска для фермерских хозяйств.

Ранее сообщалось, что в парламент Карелии поступил законопроект о внесении изменений в региональное налоговое законодательство, предусматривающих отмену ряда налоговых льгот. Согласно документу, планируется, в том числе, отмена льготы по налогу на имущество организаций, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, крестьянских (фермерских) хозяйств.

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