09:12, 20 Сентября 2017
Минсельхоз: Фермеры Карелии не пострадают после отмены налоговых льгот
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В министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства заявили, что отмена льготы по налогу на имущество не создает финансового риска для фермерских хозяйств.
Ранее сообщалось, что в парламент Карелии поступил законопроект о внесении изменений в региональное налоговое законодательство, предусматривающих отмену ряда налоговых льгот. Согласно документу, планируется, в том числе, отмена льготы по налогу на имущество организаций, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, крестьянских (фермерских) хозяйств.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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