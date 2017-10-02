11:47, 02 Октября 2017
Минсельхоз Карелии назвал суммы субсидий для сельских производителей
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В 2017 году мерами государственной поддержки воспользовались 245 субъектов агропромышленного комплекса.
Сельскохозяйственные товаропроизводители Карелии получили субсидий на общую сумму 245 млн рублей.
При этом 118 млн рублей выделил федеральный бюджет, 127 млн рублей- казна республики.
Кто воспользовался такими мерами поддержки, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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