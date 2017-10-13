Минсельхоз Карелии обвинил в массовой гибели норок персонал и руководство зверофермы

Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов рассказал об итогах посещения зверофермы в Пряже, где лисы и норки поедают друг друга из-за голода.

По его словам, в настоящее время на ферме находятся около 10 тысяч норок и лисиц. Только с 1 по 12 октября примерно 2,5 тысячи зверей погибли. По его мнению, причиной этого стал не голод, а бесхозяйственность.

"Выводы, которые я сделал для себя следующие: если охарактеризовать ситуацию в целом, то ее можно назвать одним словом – бесхозяйственность. Причем бесхозяйственность на уровне оперативного управления и, к сожалению, я бы мог этот термин совершенно справедливо отнести и деятельности персонала, непосредственно вовлеченного в обслуживание животных. Такая всеобщая бесхозяйственность и снизу и сверху", - сказал министр.

Он пояснил, что звери действительно недокармливаются. Достаточный объем корма для такого поголовья составляет 3-4 тоны в сутки. При этом, по его словам, корм разбросан по территории фермы и часть его гниет. Ветеринары и специалисты, которые накануне посетили звероферму вместе с министром, отметили, что корм в клетках есть, причем разной давности.

Министр сам сфотографировал емкость для корма, который уже начал портиться.

Факты поедания друг друга животными Владимир Лабинов опроверг.

Ранее общественница Дарья Каликина обратилась ко всем неравнодушным жителям республики оказать помощь животным, которые умирают от голода на Пряжинской звероферме.