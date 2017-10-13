Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
12:04, 13 Октября 2017

Минсельхоз Карелии обвинил в массовой гибели норок персонал и руководство зверофермы

По теме

Суд подтвердил позицию УФАС о недопустимости закрытия 26-го маршрута в Петрозаводске
13.10.17 13:35
Стало известно, где установят десять остановок в Петрозаводске
13.10.17 13:24
На Перевалке благоустроят заброшенную автостоянку, заявил депутат
13.10.17 13:06
Все новости
Загрузка...

Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов рассказал об итогах посещения зверофермы в Пряже, где лисы и норки поедают друг друга из-за голода.

По его словам, в настоящее время на ферме находятся около 10 тысяч норок и лисиц. Только с 1 по 12 октября примерно 2,5 тысячи зверей погибли. По его мнению, причиной этого стал не голод, а бесхозяйственность.

"Выводы, которые я сделал для себя следующие: если охарактеризовать ситуацию в целом, то ее можно назвать одним словом – бесхозяйственность. Причем бесхозяйственность на уровне оперативного управления и, к сожалению, я бы мог этот термин совершенно справедливо отнести и деятельности персонала, непосредственно вовлеченного в обслуживание животных. Такая всеобщая бесхозяйственность и снизу и сверху", - сказал министр.

Он пояснил, что звери действительно недокармливаются. Достаточный объем корма для такого поголовья составляет 3-4 тоны в сутки. При этом, по его словам, корм разбросан по территории фермы и часть его гниет. Ветеринары и специалисты, которые накануне посетили звероферму вместе с министром, отметили, что корм в клетках есть, причем разной давности.

Министр сам сфотографировал емкость для корма, который уже начал портиться.

Факты поедания друг друга животными Владимир Лабинов опроверг.

Ранее общественница Дарья Каликина обратилась ко всем неравнодушным жителям республики оказать помощь животным, которые умирают от голода на Пряжинской звероферме.

 

По теме

Суд подтвердил позицию УФАС о недопустимости закрытия 26-го маршрута в Петрозаводске
13.10.17 13:35
Стало известно, где установят десять остановок в Петрозаводске
13.10.17 13:24
На Перевалке благоустроят заброшенную автостоянку, заявил депутат
13.10.17 13:06
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
alex
2017-10-13 13:22:19
Работникам "Пряжинского" какой смысл врать? А фото куда деть? Значит врёт кто-то другой. И, кажется, я знаю кто ...
кир
2017-10-13 12:53:26
Кто может управлять у нас сложными системами с многими переменами. Никто, и не учит такому, ни бывшая Галина Васильева, ни ПетрГУ, ни президентское училище, иначе не назвать, на ул. Чапаева. А советская система тусовки кадров в отрасли, где люди не работали, не приводит ни к чему хорошему.
NIK
2017-10-13 12:44:13
А ,чиновники куда смотрели, прокуратура??Со стороны властей на лица преступная халатность и бездействие. Наказывать надо начинать с них. Глава РК там был , глава администрации тоже. Отвечайте за себя , а с остальными пусть разберется прокурор и СК
User
2017-10-13 12:14:54
Если корм в клетках есть, то почему зверьки дохнут с голоду?! "Не понятно, Спилберг"(с). Сдается, что опять какая-то из сторон брешет. Обвинить - это конечно модный тренд. А что делается для спасения?
Кальтер
2017-10-13 12:13:12
Читать такое даже мерзко. Сваливание вины друг на друга. Вы, как Министерство ответственно в первую очередь - Ваша задача была не допустить чтобы такое творилось у Вас под носом.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.10.2017, 15:03
Медведь задрал человека на даче под Петрозаводском
09.10.2017, 14:57
Сотрудник ГИБДД убил себя в Петрозаводске
10.10.2017, 15:48
Синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет первый снег
10.10.2017, 15:51
Воспитанница детдома покончила жизнь самоубийством в заброшенном ДК Кондопоги
10.10.2017, 10:48
Стали известны подробности нападения медведя на дачника под Петрозаводском
12.10.2017, 16:27
О моей зарплате

Аналитика

10.10.2017 10:58
Политкухня
Катастрофическое непонимание 46
В споре о том, кто должен стать новым уполномоченным по правам ребенка в Карелии, политолог Олег Реут видит "катастрофическое непонимание" функций этой должности. 
ПКС-Водоканал призывает не копить долги 1
09.10.2017 11:18
"Победитель выборов был определен еще в феврале" 26
06.10.2017 11:05
"События происходили страшные" 10
05.10.2017 11:15
Пряжинский "голодомор" (18+) 11
03.10.2017 16:14
Вся аналитика

Чтиво

12.10.2017 16:27
Личное мнение
О моей зарплате 10
Лауреат республиканского конкурса "Учитель года", преподаватель информатики из Сегежи  Виталий Меньшиков  рассказал, какую хорошую зарплату он получает.
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
Город строгого режима 1
02.10.2017 14:19
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (3)
Крым
Жемчужина России. Grand-финал
детям
Оно
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»