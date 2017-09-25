16:35, 25 Сентября 2017
Минсельхоз Карелии возглавил бывший высокопоставленный чиновник из Москвы
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И.о. министра сельского и рыбного хозяйства Карелии назначен Владимир Лабинов, который ранее возглавлял департамент животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства России.
Его назначение состоялось одновременно с утверждением новой структуры правительства Карелии, которую сегодня на заседании кабинета министров представил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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