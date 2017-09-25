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Новости. Общество
16:35, 25 Сентября 2017

Минсельхоз Карелии возглавил бывший высокопоставленный чиновник из Москвы

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И.о. министра сельского и рыбного хозяйства Карелии назначен Владимир Лабинов, который ранее возглавлял департамент животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства России.

Его назначение состоялось одновременно с утверждением новой структуры правительства Карелии, которую сегодня на заседании кабинета министров представил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-09-25 16:52:32
Может в помощь послали из Москоу ?
Гарик
2017-09-25 17:22:11
Гарик, Лицо умное , может накормит карелов, да послужной список есть.
Лабинов Владимир Витальевич [Лабинов Владимир Витальевич] Лабинов Владимир Витальевич Директор департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России Родился 3 ноября 1963 г. пос. Ибреси Ибресинского района Чувашской республики. Окончил: 1985 г. - Московскую ветеринарную академию им. К.И.Скрябина 2000 г. - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации Кандидат сельскохозяйственных наук Квалификация, специальность по диплому: зоотехния, зооинженер, государственное и муниципальное управление, менеджер. Классный чин: Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. 1985 - 1985 - зоотехник Совхоза "Починковский" 1987 - 1996 - старший зоотехник-селекционер, главный технолог по животноводству Племенного птицеводческого завода "Смена" 1996 - 1997 - заместитель исполнительного директора Росплемобъединения 1997 - 2000 - заместитель руководителя Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. 2000 - 2010 - менеджер, руководитель группы по исследованиям Финансового управления ОАО "Вимм-Билль-Данн" (по совместительству). 2000 - 2012 - исполнительный директор НКО "Российский союз предприятий молочной отрасли". 21.09.2012 - по н.в. - директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Женат, трое детей – сын и две дочери. Увлекается разведением цветов, в основном гладиолусов, спортивным плаванием.

Источник: http://milknews.ru/interviu-i-blogi/biographii/biographii_159.html
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новый
2017-09-25 16:48:34
Не пристав
ненец
2017-09-25 17:44:36
новый, ударение кудой ставить, а то мысль про рукав.......
Гость
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