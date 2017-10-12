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Новости. Экономика
15:36, 12 Октября 2017

Минсельхоз Карелии заявил о получении крупного кредита от Газпромбанка

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Глава Минсельхоза республики Владимир Лабинов рассказал, что министерству удалось договориться с Газпромбанком о получении кредита на реализацию инвестиционного проекта на территории республики.

Владимир Лабинов во время выступления в карельском парламенте заявил о намерении Минсельхоза запустить в Карелии инвестиционный проект по строительству молочной фермы и производства по переработке молока. Инвестором выступает компания "Молвест", сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.            

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
alex
2017-10-12 17:30:55
Вот из этого простенького материала понятно - даже очень, ро-моему - чей человек этот "рыдающий" Лабинов, зачем он сюда заслан, интересы кого он здесь будет защищать, зачем, вероятно, будут банкротить наши молокозаводы и кому они по дешевке отойдут.
кир
2017-10-12 16:51:18
Невозвратные деньги в пустоту.
Михаил
2017-10-12 16:21:57
Странные инвестиции, не находите?! Минсельхоз взял кредит для инвестпроекта., в то время как инвестором выступаект какой-то Холдинг депутата гос.думы (в думайтесь - Холдинг депутата Гос.думы - слуги народа). Мне всегда казалось, что инвестор вкладывает в инвестпроект
циник
2017-10-12 16:42:01
Михаил, Хе-хе-хе.... Народ стал что то подозревать?
Гарик
2017-10-12 15:38:49
Отдавать то кто будет после вас этот кредит ,когда разгонят вашу шоблу ((((((((((((((
циник
2017-10-12 15:51:38
Гарик, Когда разгонят по-настоящему, все и вся, отдавать ничего не надо будет. Работать надо будет, просто работать. Как и до 91 года работали.
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