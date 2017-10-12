15:36, 12 Октября 2017
Минсельхоз Карелии заявил о получении крупного кредита от Газпромбанка
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Глава Минсельхоза республики Владимир Лабинов рассказал, что министерству удалось договориться с Газпромбанком о получении кредита на реализацию инвестиционного проекта на территории республики.
Владимир Лабинов во время выступления в карельском парламенте заявил о намерении Минсельхоза запустить в Карелии инвестиционный проект по строительству молочной фермы и производства по переработке молока. Инвестором выступает компания "Молвест", сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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