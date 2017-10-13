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Новости. Происшествия
15:39, 13 Октября 2017

Минсельхоз: Предотвратить гибель норок в Пряже уже невозможно

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Массовую гибель норок на звероферме в Пряжинском районе Карелии уже не остановить, констатируют специалисты.

В четверг СМИ Карелии буквально взорвали сообщения и видеосюжеты о массовой гибели норок и лисиц в АО "Пряжинское". Сотрудники зверофермы утверждали, что животные от голода поедают друг друга и даже сами себя.

"Звери голодают и едят друг друга, так как постоянно ломается кухня, где готовят еду для них. Зверей спасти уже не удастся. Они не нужны на мех, он испорчен. Они не нужны на воспроизводство потомства. Их забой пройдет в ноябре. Сейчас на ферме около 11 тысяч норок и 3 тысячи лис. Сколько умрет еще до ноября мучительной смертью, сгрызая себя заживо, или друг друга – сказать сложно", - возмущались общественники.

В тот же день на предприятие выехал министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов и дал свою оценку происходящим на звероферме ужасам. Однако, по его мнению, ужас связан отнюдь не с очередным голодомором или нехваткой кормов, как это случилось со стадом коров. Весь кошмар, в котором оказались пушные зверьки, стал следствием халатности и бесхозяйственности обслуживающего поголовье норок и лисиц персонала, считает министр.

"У меня была встреча с собственником фермы. Он еще раз подтвердил, что обладает достаточными ресурсами для обеспечения кормления животных в существующем режиме до окончания технологического периода выращивания. Окончание – начало ноября, когда зверь подлежит забою. Проводить сегодня профилактические, какие-то упредительные прививки бессмысленно, потому что сроки их проведения прошли. Предотвратить факт падежа в тех объемах, в которых он происходит, объективно невозможно. Потому что животные ослаблены. Это надо признать как данность. Исправить эту ситуацию никаким обильным кормлением  невозможно", - заявил Лабинов.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2017-10-13 16:07:21
Позор на всю Россию .Такого варварства и тупости никто наверное еще не видел.
User
2017-10-13 15:46:04
Таки, "они утонули"! :) 8 месяцев(!!!) обещаний разобраться, и вот результат. Езжайте лучше обратно, откуда вас бездарей собрали. :)

P.S. А зверюшек в лес выпустите! Хватит над ними издеваться, дайте им спокойно умереть на свободе!
Гость
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