Минсоцзащты анонсировало сокращение социальной помощи в связи с увеличением МРОТ

Социальная помощь в России будет уменьшаться в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на заседании круглого стола "О некоторых вопросах формирования раздела "Социальная политика" при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2018 год", организованного фракцией "Единая Россия".

С 1 января 2018 года МРОТ увеличится на 21,7% и составит 9 489 рублей.

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