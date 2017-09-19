13:17, 19 Сентября 2017
Минспорт ждет передачи спортобъектов банкротящегося ОАО "Кондопога" в федеральную собственность
По теме
Загрузка...
Вопрос о передаче спортобъектов ОАО "Кондопога" на федеральный уровень находится на рассмотрении правительства Российской Федерации.
Об этом сообщил министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов.
По его словам, делегация Минспорта из Москвы высоко оценила спортивные объекты Кондопоги, находящиеся на балансе ОАО "Кондопога". Вопрос о смене собственника спортобъектов – Ледового дворца и бассейна – встал в связи с процедурой банкротства комбината.
По словам Воронова, существуют планы создания в Карелии училища олимпийского резерва федерального уровня.
Подробности - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
18.09.2017, 19:40
12.09.2017, 17:03
13.09.2017, 09:21
18.09.2017, 12:55
17.09.2017, 09:03
Аналитика
18.09.2017 13:15
Политкухня
В августе в Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018. Об этом разговор с Артёмом Корнышовым, координатором штаба политика в Карелии.
15.09.2017 14:30
15.09.2017 12:35
14.09.2017 11:55
13.09.2017 09:21
Чтиво
18.09.2017 15:47
Личное мнение
Главные события минувшей недели. Авторский взгляд журналиста Евгения Белянчикова.
13.09.2017 11:50
11.09.2017 10:16
04.09.2017 17:13
Медиа
10.09.2017 12:59
Опрос
Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?
Афиша
Сегодня в городе (10)
детям
детям
Комментарии