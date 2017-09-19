Минспорт ждет передачи спортобъектов банкротящегося ОАО "Кондопога" в федеральную собственность

Вопрос о передаче спортобъектов ОАО "Кондопога" на федеральный уровень находится на рассмотрении правительства Российской Федерации.

Об этом сообщил министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов.

По его словам, делегация Минспорта из Москвы высоко оценила спортивные объекты Кондопоги, находящиеся на балансе ОАО "Кондопога". Вопрос о смене собственника спортобъектов – Ледового дворца и бассейна – встал в связи с процедурой банкротства комбината.

По словам Воронова, существуют планы создания в Карелии училища олимпийского резерва федерального уровня.

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