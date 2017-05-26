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13:42, 26 Мая 2017

Минстрой: Отключение отопления в Петрозаводске займет больше времени, чем ожидалось

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Процесс отключения теплоснабжения в квартирах жителей Петрозаводска займет в этом году больше времени, чем обычно. Полностью работы завершатся в понедельник, сообщили в региональном министерстве строительства.

Ранее Минстрой сообщил, что в пятницу утром в карельской столице и ряде районов республики начнется отключение жилого фонда от теплоснабжения.

Однако жители Петрозаводска пока не почувствовали уменьшения температуры в своих квартирах. Почему, объяснил начальник управления коммунального хозяйства Минстроя Дмитрий Горох. 

"Если вы обратили внимание, то принято решение начать отключать от тепла именно жилой фонд. Социальные объекты, там, где есть техническая возможность, пока отключаться не будут до той поры, пока не установится стабильная, комфортная температура воздуха. Сейчас ТГК-1 готовит программу переключений и гидравлический расчет, что связано именно с тем, что отключается только жилой фонд. Поэтому на полное отключение жилого фонда потребуется большее времени, чем обычно", - сказал он. 

Все работы предполагается завершить 29 мая. Именно тогда в квартирах жителей карельской столицы остынут батареи.

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