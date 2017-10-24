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Новости. Общество
09:02, 24 Октября 2017

Минстрой РФ: Карелия пока не справляется с программой расселения аварийного жилья

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Министерство строительства России причислило Карелию к регионам, в которые отстают по темпам расселения аварийного жилья.

По данным ведомства, с 1 сентября по 1 октября в России расселено около 122 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Семь регионов завершают программу с опережением графика и лишь один регион из 29 – Республика Тыва - не справился с подекадным планом. Об этом сообщил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис 23 октября в ходе Всероссийского селекторного совещания.

"На 1 сентября программа была выполнена на 95% - мы переселили более 655,5 тыс. человек. Ряду субъектов по весомым причинам было дано дополнительное время на завершение программы. Но все люди должны быть переселены не позднее декабря этого года. За прошедший месяц дополнительно расселено 122 тыс.кв.м — это неплохой показатель", — прокомментировал заместитель министра Андрей Чибис.

Для полного завершения расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, осталось расселить примерно 490 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 4% от планового объема. В числе отстающих регионов – Иркутская область, Приморский край, республики Карелия и Тыва.

Напомним, 17 февраля 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении выговора главе Республики Карелия" за срыв программы расселения аварийного жилья в регионе. После этого руководивший на тот момент республикой Александр Худилайнен отправил в отставку правительство Карелии.

 

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