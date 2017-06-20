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17:20, 20 Июня 2017

Минтруд предложил увеличить майские праздники за счет новогодних

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Минтруд подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2018 году, согласно которому предлагается перенести два выходных дня, попадающих на новогодние каникулы, на дни после празднования 8 марта и Первомая.

Предлагается выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 9 марта (пятница) и 2 мая (среда), сообщает "Интерфакс".

Как отмечают в министерстве, предполагается, что новогодние каникулы начнутся в субботу, 30 декабря 2017 года, и продолжатся до 8 января 2018 года включительно.

"Также предлагается перенести дни отдыха с субботы, 28 апреля, субботы, 9 июня, и субботы, 29 декабря, на понедельник, 30 апреля, понедельник, 11 июня, и понедельник, 31 декабря, соответственно", - отмечают в министерстве.

В целом, как отмечают в министерстве, в связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с пятницы, 23 февраля, по воскресенье, 25 февраля, включительно, а в связи с празднованием Международного женского дня у россиян будут четырехдневные выходные с 8 марта (четверг) по 11 марта (воскресенье) включительно.

Что касается майских праздников, то к Первомаю выходные начинаются с воскресенья, 29 апреля, и пройдут до 2 мая (среда) включительно, а праздник Дня Победы, 9 мая, в будущем году приходится на среду.

По случаю Дня России в будущем году у россиян будет три выходных дня подряд - с 10 июня (воскресенье) по 12 июня (вторник) включительно, а в связи с празднованием Дня народного единства выходные дни будут с субботы, 3 ноября, по понедельник, 5 ноября, включительно.

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