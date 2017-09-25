Минтруд одобрил заявку на трудоустройство в Карелии 4 массажистов из Таиланда

Тайские массажисты будут приглашены в Карелию по запросу республиканских работодателей.

На 2018 год работодателями заявлена потребность в привлечении 8 иностранных работников. Об этом на заседании межведомственной комиссии заявила заместитель министра социальной защиты, труда и занятости республики Карелия Елена Фролова.

В частности, в Карелию прибудут четверо массажистов из Таиланда.

В каком учреждении будут работать тайские массажисты, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".