11:00, 15 Сентября 2017
Минтруд призывает деловых женщин Карелии показать себя
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Министерство социальной защиты, труда и занятости Карелии сообщает о начале проведения ежегодного XIII Всероссийского конкурса деловых женщин "Успех-2017".
Организатором конкурса является общероссийская общественная организация "Деловые женщины России".
Минтруд Карелии предлагает принять участие в конкурсе женщинам Республики Карелия, "имеющим значительные достижения в своей сфере деятельности, направленные на улучшение качества жизни".
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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