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11:47, 26 Июня 2017

Минтруда Карелии обновил список вакансий с предоставлением жилья

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Министерство социальной защиты, труда и занятости Карелии опубликовало свежий перечень вакансий в организациях республики, готовых предоставить жилье своим работникам.

В списке содержатся такие вакансии как специалист в сельской администрации, врач-стоматолог…

Продолжение читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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