Минтруда опубликовал топ востребованных рабочих профессий

Согласно прогнозам министерства социальной защиты, труда и занятости Карелии, в 2018 году рынок труда республики будет больше всего нуждаться в продавцах и кассирах.

Минтруда опубликовал прогноз потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы Карелии по профессиям среднего профессионального образования на период с 2018 по 2020 год.

Всего в списке 110 пунктов. На первой позиции профессии продавца и контроллера-кассира. По подсчетам Минтруда, в 2018 году рынку потребуется 333 таких специалиста.

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