Минздрав Карелии: Девушке, пострадавшей от нападения медведя, ампутировали кисть

В Минздраве Карелии рассказали, насколько сильно пострадала девушка-волонтер, которую покусал медведь в зоокомплексе в Пряже.

В пресс-службе Минздрава Карелии сообщили, что пострадавшей от нападения медведя в зоокомплексе в Пряже врачи ампутировали кисть.

Ранее Следком Карелии сообщал, что 22 октября в зоокомплексе в Пряжинском районе волонтер решила покормить с рук медведя, который находился в клетке. После того, как женщина нарушила меры предосторожности и просунула руку с хлебом в клетку, медведь укусил ее за руку, причинив телесные повреждения. В результате женщина была доставлена в больницу.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

Напомним, это не первый случай, когда в зоокомплексе медведь нападает на посетителей.

Так, в сентябре 2016 года косолапый вырвался из вольера и набросился на женщину с трехмесячным ребенком.

В этом же зоокомплексе от когтей дикого зверя пострадал 7-летний мальчик.