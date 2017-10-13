Минздрав Карелии пересмотрел планы на Медвежьегорскую больницу

Толвуйская амбулатория остается самостоятельным учреждением здравоохранения, сообщили в правительстве Карелии.

Министерством здравоохранения Республики Карелия пересмотрены планы по реорганизации Медвежьегорской центральной районной больницы и Толвуйской амбулатории путем их слияния.

Во время встречи министра здравоохранения Республики Карелия Марины Швец с руководителями Общественного совета при министерстве Людмилой Барановой и Геннадием Масликовым при обсуждении актуальных вопросов здравоохранения затронута тема реорганизации структуры медицинских организаций. Речь шла, в частности, и целесообразности объединения этих двух медицинских организаций.

"Толвуйская амбулатория – самостоятельное учреждение здравоохранения, где есть все необходимое для оказания медицинской помощи жителям поселка и близлежащих населенных пунктов. При необходимости жителям сельского поселения оказывается помощь в Медвежьегорской ЦРБ. В амбулатории имеются хорошие результаты финансово-хозяйственной деятельности и сложившийся работоспособный коллектив. Детальный анализ всех "плюсов" и "минусов" показал, что, несмотря на ряд положительных моментов, которые даст слияние, в настоящее время присоединение сельской амбулатории к районной больнице все-таки нецелесообразно", – сказала Марина Швец.