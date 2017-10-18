Минздрав Карелии: Зарплата медикам Прионежья выплачена

Минздрав республики сообщил о закрытии долга по зарплате перед сотрудниками Прионежской ЦРБ.

В министерстве заявляют, что заработная плата за сентябрь медикам выплачена. Аванс за октябрь работникам будет также выплачен в установленные сроки, без задержек, подчеркивают в Минздраве.

Как поясняют в правительстве, задержка выплат произошла из-за закрытия расчетного счета медицинской организации по причине просроченной задолженности медучреждения.

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