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19:40, 15 Июня 2017

Минздрав рассчитал безопасные нормы алкоголя

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Эксперты установили, что ежедневное употребление 1,5 литра пива крепостью 4,5 градуса несёт высокий риск для здоровья мужчины.

Представители научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава рассчитали безопасные для здоровья нормы потребления алкоголя, сообщает газета "Известия".

Эксперты установили, что ежедневное употребление 1,5 литра пива крепостью 4,5 градуса несёт высокий риск для здоровья мужчины. При этом такая же доза на протяжении пяти дней влечёт средний риск. Низкий риск для здоровья будет, если употреблять пиво трижды в неделю.

Как отмечается, бутылка крепленого вина раз в неделю несет небольшой риск. При этом три бутылки в течение недели — средняя угроза, а пять — высокая. Женщинам рекомендуется выпивать не более двух бокалов сухого вина крепостью 13 градусов за этот период.

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