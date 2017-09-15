15:55, 15 Сентября 2017
Минздрав заявил о разработке в России технологий для считывания мыслей
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В России разрабатываются технологии для считывания мыслей на расстоянии и дистанционного управления мозгом человека.
Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
"Более сложная тема – это управление мозг-компьютер. Две точки в России разрабатывают эту технологию на основе двух разных подходов, двух разных механизмов, один – только когда уровень сознания ясный, второй при любом уровне сознания", — сказала министр.
Вот здесь – подробнее.
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