Минздрав заявил о разработке в России технологий для считывания мыслей

В России разрабатываются технологии для считывания мыслей на расстоянии и дистанционного управления мозгом человека.

Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Более сложная тема – это управление мозг-компьютер. Две точки в России разрабатывают эту технологию на основе двух разных подходов, двух разных механизмов, один – только когда уровень сознания ясный, второй при любом уровне сознания", — сказала министр.

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