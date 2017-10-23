Мирошник: Дорожникам, которые укладывали асфальт в снег, не заплатят за работы

Дорожные работы, выполненные на проспекте Ленина в снегопад, не будут приняты и оплачены, заявила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Ранее стало известно, что в снежную ночь с субботы на воскресенье в проезде между домами 1 и 3 на проспекте Ленина рабочие укладывали асфальт. Очевидцы сделали снимки и выложили их в соцсеть.

В понедельник глава города сообщила журналистам, что выполненные работы не будут приняты и оплачены.

"Однозначно эти работы не будут приниматься. Комитет ЖКХ предупредил об этом сразу и подрядную организацию, поэтому мы рассчитываем все-таки на состоятельность прогноза погоды и что температурный режим еще будет достаточный для выполнения работ в надлежащих условиях. Поэтому работы, выполненные в снегопад, приняты не будут и оплачены, соответственно, тоже", - сказала Ирина Мирошник.

По прогнозу синоптиков, пояснила она, этой осенью еще будут теплые дни, которые позволят завершить такие работы.

"То же самое касается и проекта "Комфортная городская среда". Там, где еще предстоит асфальтирование дворовых территорий, подрядчики предупреждены и будут дожидаться оптимального температурного режима, чтобы в снег асфальт не укладывать", - отметила она.