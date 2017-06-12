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11:00, 12 Июня 2017

Мирошник и Боднарчук поздравили жителей Петрозаводска с Днем России


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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук пожелали горожанам здоровья, добра и благополучия.

"Каждый из нас, россиян, в разной степени ощущает гордость за нашу великую Россию: кто-то восторгается промышленной мощью нашей державы, у кого-то возникает чувство трепета от рассказов фронтовиков, кого-то восхищают спортивные достижения наших атлетов, кто-то гордится творениями классиков русской литературы и искусства. При этом все мы осознаем свою принадлежность к судьбе единого государства. От каждого из нас в отдельности и от наших общих усилий зависит то, как мы будем жить дальше, в каком обществе будут расти наши дети и внуки", - говорится в тексте поздравления.

"Судьбу России определяют люди, которые в ней живут. Так пусть наша с вами энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию родной земли. С праздником! С Днем России! Желаем всем петрозаводчанам здоровья, добра и благополучия!" - отмечается в поздравлении.

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Комментарии

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Берия
2017-06-12 11:58:15
Хорошая фотка виновников,уж извините, разрушенных дорог г.Петрозаводска.
Жаль что новый губернатор с ними в одной упряжке,понятно,что это к безнадёге ведёт капитальной.... на выборы, 10-го, идти нет смысла даже....печально...
Гарик
2017-06-12 12:12:32
Берия, это не выборы ,просто фас
Гарик
2017-06-12 11:30:29
Бондарчук стоит как настоящий полковник)))... только ,как в песне Пугачевой , вот за этой личиной скрывался блин....
Гость
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