Мирошник и Боднарчук поздравили жителей Петрозаводска с Днем России

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук пожелали горожанам здоровья, добра и благополучия.

"Каждый из нас, россиян, в разной степени ощущает гордость за нашу великую Россию: кто-то восторгается промышленной мощью нашей державы, у кого-то возникает чувство трепета от рассказов фронтовиков, кого-то восхищают спортивные достижения наших атлетов, кто-то гордится творениями классиков русской литературы и искусства. При этом все мы осознаем свою принадлежность к судьбе единого государства. От каждого из нас в отдельности и от наших общих усилий зависит то, как мы будем жить дальше, в каком обществе будут расти наши дети и внуки", - говорится в тексте поздравления.

"Судьбу России определяют люди, которые в ней живут. Так пусть наша с вами энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию родной земли. С праздником! С Днем России! Желаем всем петрозаводчанам здоровья, добра и благополучия!" - отмечается в поздравлении.