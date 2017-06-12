Мирошник и жители Петрозаводска высадили клены на Герцена

Горожане в День России высадили 31 крупномерный саженец на месте снесенных аварийных тополей.

Молодежь, школьники, неравнодушные горожане, ветераны, представители общественных организаций, работники администрации города, депутаты Петросовета, члены Молодежного совета, сотрудники ГИБДД, работники Городского дома культуры, жители близлежащих домов пришли сегодня на посадку деревьев.

Вместе с ними в экологической акции приняли участие глава Петрозаводска Ирина Мирошник и заместитель председателя Петрозаводского городского Совета Александр Ханцевич, рассказали в пресс-службе мэрии.

Накануне на месте высадки деревьев прошла генеральная уборка территории. Здесь были убраны остатки старых аварийных деревьев, а также основательно очищена придомовая территория. После завершения работы участников акции ждал горячий чай с пирожками и выступления юных танцоров.

Как отметила Ирина Мирошник, экологические акции и субботники, проходившие этой весной в городе, продолжатся и в июне, чтобы основательно привести в порядок все городские территории после долгожданного прихода теплой погоды.