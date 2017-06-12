Новости. Общество
15:54, 12 Июня 2017

Мирошник и жители Петрозаводска высадили клены на Герцена

По теме

Мирошник и жители Петрозаводска высадили клены на Герцена
12.06.17 15:54
Мирошник и Боднарчук поздравили жителей Петрозаводска с Днем России
12.06.17 11:00
Как отметит Петрозаводск День России: Программа мероприятий
12.06.17 10:03
Все новости
Загрузка...

Горожане в День России высадили 31 крупномерный саженец на месте снесенных аварийных тополей.

Молодежь, школьники, неравнодушные горожане, ветераны, представители общественных организаций, работники администрации города, депутаты Петросовета, члены Молодежного совета, сотрудники ГИБДД, работники Городского дома культуры, жители близлежащих домов пришли сегодня на посадку деревьев.

Вместе с ними в экологической акции приняли участие глава Петрозаводска Ирина Мирошник и заместитель председателя Петрозаводского городского Совета Александр Ханцевич, рассказали в пресс-службе мэрии.

Накануне на месте высадки деревьев прошла генеральная уборка территории. Здесь были убраны остатки старых аварийных деревьев, а также основательно очищена придомовая территория. После завершения работы участников акции ждал горячий чай с пирожками и выступления юных танцоров.

Как отметила Ирина Мирошник, экологические акции и субботники, проходившие этой весной в городе, продолжатся и в июне, чтобы основательно привести в порядок все городские территории после долгожданного прихода теплой погоды.

По теме

Мирошник и жители Петрозаводска высадили клены на Герцена
12.06.17 15:54
Мирошник и Боднарчук поздравили жителей Петрозаводска с Днем России
12.06.17 11:00
Как отметит Петрозаводск День России: Программа мероприятий
12.06.17 10:03
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2017, 07:20
Житель Карелии пожаловался Путину, что мы живем хуже некуда
05.06.2017, 10:25
Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске
07.06.2017, 16:08
Руководитель аппарата Заксобрания Карелии пойман пьяным за рулем
07.06.2017, 09:25
Личинки червей нашли в муниципальном бассейне на Хейкконена
08.06.2017, 07:25
ФОТО: Новый глава госкомитета Карелии по дорожному хозяйству пришел в ужас от трассы Петрозаводск- Суоярви
05.06.2017, 09:35
"Кому-то стало скучно без конфликта"

Аналитика

09.06.2017 11:26
Политкухня
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  24
Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова заявила, что не будет участвовать в губернаторских выборах в Карелии в качестве кандидата. Да и другого кого-то они вряд ли будут выставлять.
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 12
07.06.2017 11:52
"А если не можете – уходите!" 8
05.06.2017 10:45
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Вся аналитика

Медиа

День Республики Карелия в Олонце
11.06.2017 12:00
все фото и видео

Афиша

В кинотеатрах (10)
Мумия
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Его собачье дело
Чужой: Завет
Анна Каренина. История Вронского
Нелюбовь
Время псов
Черная бабочка
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»