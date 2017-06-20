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13:02, 20 Июня 2017

Мирошник назвала "главных виновников" в ситуации с не открывшимися детскими лагерями

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник назвала "главных виновников", из-за которых вовремя не открылись муниципальные загородные лагеря "Уя", "Дружба" и "Айно".

"Крайняя степень изношенности инфраструктуры стационарных лагерей и невозможность достойного финансового их обеспечения. Это главные виновники. С советских времен еще эти базы остались и, конечно, они не являются современными, комфортабельными для отдыха детей и, может быть, здесь надо честно посмотреть правде в глаза и лучше обеспечить всем необходимым и обновить оборудование, по системе отопления продумать, чтобы лагеря были круглогодичными", - сказала глава города во вторник в ответ на просьбу журналистов назвать виновников в ситуации с тремя детскими лагерями, которые в этом году не открылись в срок. 

"Мы рассчитываем на изменения законодательства, какой-то позиции на федеральном уровне в отношении лагерей по итогам кампании. Это же ведь касается не только Карелии, сложности были по открытию лагерей по всей стране после трагедии в Сямозеро. И конечно, такая трагедия – тоже повод задуматься, как переформатировать и повысить качество детского отдыха", - добавила она.

Ранее стало известно, что три муниципальных загородных лагеря ("Уя", "Дружба" и "Айно") пока не откроются. Соответствующее решение вынес Роспотребнадзор.

Ирина Мирошник подчеркнула, что все предписания 2016 года были выполнены в срок. Лагеря не открылись из-за вновь выявленных нарушений. При этом они проверялись надзорным ведомством накануне открытия первой смены, и у мэрии, как пояснила глава города, просто не хватило времени исправить замечания.

Сейчас, по словам градоначальницы, власти прилагают все усилия к устранению выявленных недостатков и готовят лагеря к открытию смен. Предполагается, что "Уя" распахнет двери для детей 26 июня, "Дружба" - 1 июля, "Айно" - 3 июля.

По словам Ирины Мирошник, консервация детских лагерей ежегодно обходится городскому бюджету в 18 млн рублей. 

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Комментарии

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ненец
2017-06-20 13:33:45
ГОД!!! Прошёл.
Зла не хватает!
User
2017-06-20 13:22:55
Главный виновник - Обама, за$р@вший перед своим уходом выгребные ямы в сортирах великой страны.
Гарик
2017-06-20 13:18:28
Роспотребнадзор опять в ..опе. Прокуратуре давно надо обратить внимание на организацию их работы или не работы.
Гость
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