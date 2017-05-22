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14:16, 22 Мая 2017

Мирошник назвала самодеятельностью ремонт фонтана "Молекула" при помощи краски

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Мэрия Петрозаводска не имеет отношение к так называемому "ремонту" фонтана "Молекула", основание которого закрасили краской в том месте, где отвалилась плитка.

Об этом сообщила глава города Ирина Мирошник.

Напомним, примерно полторы недели назад в социальных сетях появилась фотография с изображением обезображенного краской фонтана "Молекула". На основании фонтана отвалилась плитка, и неизвестные решили просто закрасить пустующее место красной краской.

Некоторые горожане предположили, что "ремонт" был проведен по просьбе мэрии. Однако Ирина Мирошник сегодня заверила, что администрация города не имеет к этому никакого отношения.     

"Знаете, если бы то этого дошло, то по цвету, наверняка бы подобрали", - пошутила Ирина Мирошник.

"Это самодеятельность", - добавила она.

Глава города сообщила, что до конца мая (а именно тогда, предположительно, в городе состоится запуск фонтанов) объект отремонтируют: на закрашенном краской месте снова появится плитка.

"Малиновый кварцит нам подготовят. Мы его заказали, нашли такую возможность", - сказала она.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-05-22 14:26:21
Где нет профессионалов, обходятся самодеятельностью.
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