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Новости. Общество
12:45, 09 Октября 2017
фото: rk.karelia.ru

Мирошник: Ограждение на проспекте Ленина оправдало себя

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, зачем нужны высокие ограждения на проспекте Ленина.

Сегодня на очередной встрече главы Петрозаводска Ирины Мирошник с журналистами прозвучал вопрос о благоустройстве проспекта Ленина. Отмечалось, что многие петрозаводчане сравнивают новые ограждения вдоль проспекта Ленина с "кладбищенскими" и интересуются, кто мог согласовать такой проект для города.

По словам Ирины Мирошник, изначально такие высокие ограждения задумывались специально для сохранения газонов, которые также обновляются в ходе благоустройства проспекта Ленина.

"Большинство газонов в Петрозаводске не соответствует нормативам с точки зрения правил безопасности дорожного движения, - заявила Мирошник, - снег и песко-соляную смесь скидывают на газоны, где образуется холмик, а газон должен быть ровным и не возвышаться. И при парковке автомобилей граждане предпочитают в любом направлении по газону преодолевать расстояния, поэтому в верхней части проспекта Ленина от Энгельса ограждение оправдало себя. Мы видим сохранность газонов".

Как отметила Мирошник, такие ограждения установлены и в нижней части проспекта Ленина - до набережной.

"Эта концепция согласована с архитектором города Петрозаводска", - уточнила Ирина Мирошник.

А если кто-то считает ограждения "кладбищенскими, то, как считает Ирина Мирошник, это всего лишь субъективное мнение.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ненец
2017-10-09 19:47:30
Хароший заборчик. Ровный. Как бык насцал.
Leopol'd
2017-10-09 17:54:10
Про Чапаева тоже пели песни про правильную, продуманную конструкцию. Потом переделывать несколько раз пришлось, а сейчас четверть ограждений испорчено.
Беня
2017-10-09 17:42:12
По мне лучше фасады покрасили, центральная улица стала бы презентабельнее. А заборчики это уже "пунктик" у мэрских, их и так уже понаставили достаточно.
Горожанин
2017-10-09 16:54:07
Зимой со снегом снесут заборчики ...а жаль. Но нет иной снегоуборочной техники
елпидифор
2017-10-09 16:53:37
Хаос, почему только прошлую зиму? Я живу здесь почти как Вечный Жид, и каждую зиму снег отваливают на газоны. На мой вечный взгляд, это просто отмывание бабок и уродование облика проспекта. Как, впрочем, и всего города.
Журналисты, спросите, что имела в виду Мирошник, говоря, что "ограждение оправдало себя"? А за одно и про программу 100 000 деревьев. Нургалиев кинул? А он и не обещал, это ее пиаровский лозунг.
Попов
2017-10-09 16:00:38
Такое позорище сделали абы как? Позже переделывать будете?"Большинство газонов в Петрозаводске не соответствует нормативам с точки зрения правил безопасности дорожного движения" а может вначале надобно места парковочные по проспекту Ленина сделать? Тротуары когда сделаете? Нахрен нам газон?
Старый дед щукарь
2017-10-09 15:17:54
Эти оградки слишком слабоваты, все переломаны уже и развалились, пару зим и будут не оградки а преградки!
Некромант Пацифист
2017-10-09 15:15:16
конечно ровнее, ведь там лежат. а здесь мерским опираться придется. центральная удица - что красивее и дешевле нет. ЕСТЬ. Но не надо.
User
2017-10-09 14:22:02
Зачем на фотографии веревочка натянута, если ограждение гуляет во всех измерениях даже на глаз? :) Если бы у принимающих работников мэрии в квартире сделали такие полы и стены, они бы тоже акт выполненных работ подписали? Почему они город своим домом не считают?
Хаос
2017-10-09 14:00:16
А что со сроками, посмотрел на площадке, срок то вышел, и почему был такой маленький, что бы другие не заявились на торги?, а своим типа просрочку простим. Тут работа для УФАС - фас.
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