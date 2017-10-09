Мирошник: Ограждение на проспекте Ленина оправдало себя

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, зачем нужны высокие ограждения на проспекте Ленина.

Сегодня на очередной встрече главы Петрозаводска Ирины Мирошник с журналистами прозвучал вопрос о благоустройстве проспекта Ленина. Отмечалось, что многие петрозаводчане сравнивают новые ограждения вдоль проспекта Ленина с "кладбищенскими" и интересуются, кто мог согласовать такой проект для города.

По словам Ирины Мирошник, изначально такие высокие ограждения задумывались специально для сохранения газонов, которые также обновляются в ходе благоустройства проспекта Ленина.

"Большинство газонов в Петрозаводске не соответствует нормативам с точки зрения правил безопасности дорожного движения, - заявила Мирошник, - снег и песко-соляную смесь скидывают на газоны, где образуется холмик, а газон должен быть ровным и не возвышаться. И при парковке автомобилей граждане предпочитают в любом направлении по газону преодолевать расстояния, поэтому в верхней части проспекта Ленина от Энгельса ограждение оправдало себя. Мы видим сохранность газонов".

Как отметила Мирошник, такие ограждения установлены и в нижней части проспекта Ленина - до набережной.

"Эта концепция согласована с архитектором города Петрозаводска", - уточнила Ирина Мирошник.

А если кто-то считает ограждения "кладбищенскими, то, как считает Ирина Мирошник, это всего лишь субъективное мнение.