Мирошник поблагодарила депутатов Петросовета за работу

Глава города Ирина Мирошник подвела итоги нескольких месяцев работы нового созыва Петросовета и вручила почетные грамоты двум народным избранникам.

На прошедшей 22 июня внеочередной сессии Петросовета глава города Ирина Мирошник поблагодарила депутатов 28 созыва за хорошую работу. Подводя итоги последних нескольких месяцев перед парламентскими каникулами мэр вручила почетные грамоты двум народным избранникам – Ольге Билко и Елизавете Васильевой.

"Мы очень ценим помощь и поддержку настоящего созыва, - сказала Мирошник. – Вы очень быстро вошли в курс дела, были очень деятельны, эффективны и конструктивны в своей работе".

Ольга Билко получила грамоту за эффективное взаимодействие с органами власти и личный вклад в социально-экономическое развитие города. Елизавету Васильеву отметили за вклад в развитие Молодежного совета.

"Впервые за последнее время Молодежный совет настолько эффективен и по-настоящему жизнеспособен", - добавила глава города, вручая почетную грамоту депутату.

Отметим, что на сессии присутствовали и сами депутаты Молодежного совета, включая его председателя Екатерину Литвинову и вице-спикера Сергея Манакова.