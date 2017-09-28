Мирошник пояснила, почему Петрозаводск потратил 1% денег на ремонт дорог

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказал, как расходуются средства, выделенные на ремонт городских дорог.

Мизерный процент освоения средств, выделенных из Дорожного фонда Карелии на ремонт дорог в Петрозаводске, обусловлен техническими моментами, поскольку расчеты с подрядчиком пока не произведены в полном объеме.

Соответственно, необходимые уведомления в правительство республики городская администрация пока не отправила. Об этом корреспонденту "Радио России-Карелия" рассказала глава карельской столицы Ирина Мирошник.

"Заключенные контракты не означают освоения средств, освоение средств — это когда мы рассчитаемся с подрядчиком и соответствующие платежные документы, уведомления пойдут в республику, — пояснила мэр. — Мы все равно уверены, что освоили практически 90 процентов, потому что работы выполнены. Мы не все приняли, подрядчик еще кое-что доделывает и корректирует, поэтому, по сути, работы-то выполнены. Это самое важное".

Напомним, на недавней сессии Законодательного собрания РК и.о. председателя Госкомитета РК по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок заявил о "катастрофически малом" освоении денег регионального Дорожного фонда муниципалитетами, отметив, что на сегодняшний день из 300 миллионов рублей, выделенных в этом году на ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения, освоено только 14%. В частности, Петрозаводск освоил всего 892,7 тысячи из полученных 101 миллиона рублей.

В тот же день мэрия разместила на официальном сайте пресс-релиз, в котором пояснила, что сумма объявленных аукционов по ремонту и обслуживанию дорог превысила 90 млн рублей, что, впрочем, вовсе не означало, что деньги освоены.

Как в беседе с корреспондентом "Радио России-Карелия" добавила Мирошник, сейчас также имеется довольно большой объем работ "по обеспечению безопасности" (устройству ограждений, остановок и т.д.), на что в этом году также могут быть израсходованы средства.

"Поэтому даже если погодные условия помешают освоить какие-то остаточные суммы по ремонту дорог, то мы их сможем освоить до конца года на безопасность дорожного движения, — рассказала глава города. — В связи с этим заявили намерения даже освоить дополнительную сумму, если такая останется в бюджете республики от других муниципальных образований. Поэтому 101 миллион рублей до конца этого года будет освоен точно, не сомневайтесь".