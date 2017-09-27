Мирошник пообещала жителям ТИЗ "Усадьба" сделать уличное освещение и дорогу

Глава Петрозаводска провела прием граждан по личным вопросам и ответила на все их вопросы, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

На прием записалось восемь человек. Один из вопросов, который должны были обсудить в ходе встречи, был решен специалистами администрации еще до начала приема граждан главой города.

"Обращение касалось необходимости ремонта нарушенного при проведении коммунальных работ участка дороги на улице Пирогова. Силами ООО "ТехРент" и ООО "Онегодорстрой" временный ремонт покрытия на этом участке уже произведен, - отметила заместитель главы Петрозаводска – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова.

Ирина Мирошник ответила на вопросы инициативной группы жителей ТИЗ "Усадьба" (район Кукковка-3) по поводу уличного освещения, содержания улично-дорожной сети и оборудования остановки общественного транспорта.

Как пояснила Глава города, до конца недели уличное освещение в ТИЗ Усадьба будет подключено. Под контроль специалистов взята профилировка дорог в этом районе, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос по оборудованию в ТИЗ "Усадьба" разворотного кольца для общественного транспорта: на этой неделе состоится выездное совещание с участием специалистов.

В ходе приема также рассмотрены проблемы предоставления земельных участков и вопросы кадрового обеспечения учреждений образования.

По всем обращениям Главой столицы Карелии даны разъяснения и поручения, которые переданы в работу.