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11:12, 21 Мая 2017

Мирошник потребовала прибрать школьные территории к "последним звонкам"

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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник проверила состояние территорий школ города, сообщает мэрия.

Ирина Мирошник вместе с заместителем Риммой Ермоленко осмотрела несколько школьных территорий в самых разных районах города. В средней общеобразовательной школе №10 на улице Анохина уборка до конца не завершена, на газонах осталась старая листва, сваленные в кучу ветки, автомобильные покрышки.

Похожая ситуация во дворе средней школы № 33 на Ключевой.

У школы № 2 территория, наверное, одна из самых больших, поэтому работы здесь по традиции много.

В средней школе № 25 необходимо организовать вывоз мусора от рядом стоящих домов.

В гимназии №17 Ирина Мирошник, осмотрев школьную территорию, проверила, как поддерживается порядок внутри здания и высказала замечания.

Глава Петрозаводска напомнила, что к 31 мая весенняя уборка города должна быть полностью завершена. Но, что касается школьных территорий, на них необходимо закончить работы гораздо раньше.

"Уже скоро прозвенят последние школьные звонки, в школы придут родители, выпускники, будет много гостей. И каждая школа должна к этому дню выглядеть опрятной и праздничной. Если мы видим, что директор учебного заведения активно работает, но ему необходима дополнительная помощь, мы ее, безусловно, окажем. Но с руководителей школ, где выявлены серьезные замечания, будет строгий спрос", - сказала Ирина Мирошник.

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