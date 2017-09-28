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Новости. Общество
11:26, 28 Сентября 2017

Мирошник предлагает жестче наказывать уличных торговцев в Петрозаводске

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник предложила парламенту Карелии создать рабочую группу по подготовке поправок в федеральное законодательство с целью ужесточения наказания за незаконную торговлю.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник направила обращение председателю Законодательного собрания Карелии Элиссану Шандаловичу, предложив карельскому парламенту создать рабочую группу по подготовке законодательной инициативы о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Мирошник считает, что необходимо расширить полномочия субъектов федерации в части привлечения юридических и физических лиц к ответственности за незаконную торговлю, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Хаос
2017-09-28 13:18:58
Сезон закончился, и ОНО проснулось и решило поработать, поздно, они все лето торговали.
Саныч
2017-09-28 13:06:02
Комментаторы, вы нормальные вообще? Если люди вышли торговать-так помогите им, обустройте места для торговли. Иначе зачем власти нужны?
тетка
2017-09-28 12:54:12
Лучше бы крыс с таким же усердием уничтожали.
АК
2017-09-28 12:20:33
А пост там нельзя поставить? Или включить это место в маршрут патрулирования? Если полиция там будет каждый день, то и торгаши уйдут, каждый день штрафы платить никто не будет.
кир
2017-09-28 12:54:29
АК, детей им кормить надо? Надо. Их много, не то что у карельцев. Управлять власти надо, а она не умеет.
gaudealis
2017-09-28 12:13:47
Пороть их (торговцев), пороть и ещё раз пороть!
Пусть Кира в рабочую группу по данной проблеме возьмут. Он наконец-то решит свою беду с уличными торговцами на Ровио, 18 (если не ошибаюсь с адресом).
кир
2017-09-28 11:50:58
Болтать все могут, а делать? Пришлые по своим понятиям живут.
Саныч
2017-09-28 11:47:13
Примитивные мысли примитивного человека.
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