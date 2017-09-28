11:26, 28 Сентября 2017
Мирошник предлагает жестче наказывать уличных торговцев в Петрозаводске
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник предложила парламенту Карелии создать рабочую группу по подготовке поправок в федеральное законодательство с целью ужесточения наказания за незаконную торговлю.
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник направила обращение председателю Законодательного собрания Карелии Элиссану Шандаловичу, предложив карельскому парламенту создать рабочую группу по подготовке законодательной инициативы о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ.
Мирошник считает, что необходимо расширить полномочия субъектов федерации в части привлечения юридических и физических лиц к ответственности за незаконную торговлю, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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