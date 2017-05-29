Мирошник прокомментировала появление "куба" на месте предполагаемого строительства часовни
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Информационный "куб", который появился возле здания Музтеатра Карелии, на месте предполагаемого строительства часовни, сегодня уберут, пообещала глава Петрозаводска Ирина Мирошник.
Напомним, 25 мая на общественных слушаниях в городской администрации жители города после жарких дискуссий проголосовали за воссоздания часовни в память Фаддея Петрозаводского на площади Кирова.
А уже спустя несколько дней место, где будет строиться православная часовня, кто-то застолбил информационным "кубом".
Появление "куба" сегодня, общаясь с журналистами, прокомментировала глава города.
"Этот "куб" установлен карельской республиканской общественной организацией возрождения культурных традиций "Арт-шатер". Они проводили 28 мая на площади Кирова большой праздник и заблаговременно, 19 мая, написали нам обращение об установке иллюстрационных материалов. Разрешение этих баннеров согласовано до 28 мая. Сегодня мои коллеги проверят, чтобы все было демонтировано", - сообщила Ирина Миршник.
На уточняющий вопрос журналистов, следует ли из этого, что в настоящее время "куб" установлен там незаконно (по состоянию на 9.40 понедельника "куб" стоял как ни в чем не бывало), Ирина Мирошник отметила:
"В воскресенье установили, а сегодня его удалят. Если сам "Арт-шатер" поведет себя недобросовестно, то мы удалим".
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