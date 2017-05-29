Мирошник прокомментировала появление "куба" на месте предполагаемого строительства часовни

Информационный "куб", который появился возле здания Музтеатра Карелии, на месте предполагаемого строительства часовни, сегодня уберут, пообещала глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Напомним, 25 мая на общественных слушаниях в городской администрации жители города после жарких дискуссий проголосовали за воссоздания часовни в память Фаддея Петрозаводского на площади Кирова.

А уже спустя несколько дней место, где будет строиться православная часовня, кто-то застолбил информационным "кубом".

Появление "куба" сегодня, общаясь с журналистами, прокомментировала глава города.

"Этот "куб" установлен карельской республиканской общественной организацией возрождения культурных традиций "Арт-шатер". Они проводили 28 мая на площади Кирова большой праздник и заблаговременно, 19 мая, написали нам обращение об установке иллюстрационных материалов. Разрешение этих баннеров согласовано до 28 мая. Сегодня мои коллеги проверят, чтобы все было демонтировано", - сообщила Ирина Миршник.

На уточняющий вопрос журналистов, следует ли из этого, что в настоящее время "куб" установлен там незаконно (по состоянию на 9.40 понедельника "куб" стоял как ни в чем не бывало), Ирина Мирошник отметила:

"В воскресенье установили, а сегодня его удалят. Если сам "Арт-шатер" поведет себя недобросовестно, то мы удалим".