Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Общество
13:34, 15 Июля 2017

Мирошник проверила, как идет ремонт дорог в Петрозаводске

По теме

Депутаты должны зарабатывать больше учителей и врачей, считают в Совете Федерации
15.07.17 13:50
ФОТО: Неравнодушные горожане очистили от ржавчины фонтан в центре Петрозаводска
15.07.17 12:33
ФОТО: Парфенчиков спас ребенка от дождя
15.07.17 10:42
Все новости
Загрузка...

Глава города Ирина Мирошник проконтролировала, как проводятся дорожные работы в часы наибольшей интенсивности движения, сообщили в администрации Петрозаводска.

В пятницу вечером 14 июля глава Петрозаводска проехала по городским улицам, где в эти дни идут работы по замене асфальта и ямочному ремонту.

В связи с тем, что фрезеровка старого асфальта и укладка нового покрытия проводятся на основных городских артериях, дорожные строители не перекрывали движение на проезжей части, поток машин хоть и сбавлял скорость, но шел без остановок.

Ирина Мирошник пообщалась с дорожными строителями, напомнив, что администрация города, представители Петросовета и общественные контролеры ежедневно контролируют процесс проведения ремонта, отслеживая соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

К настоящему моменту сделана фрезеровка примерно 5 тысяч квадратных метров покрытия из 28 тысяч, ремонт которых предусмотрен контрактом. Работы по ямочному ремонту, которые ведет компания "Автодорстрой", идут на улице Пушкинской, проспекте К.Маркса на спуске к Онежской набережной и в районе площади Кирова.

В ближайшие дни намечены дорожные работы на проспекте Ленина, улице Шотмана, Первомайском проспекте, Заводской улице, Лесном проспекте, на улицах Чапаева, Попова, Лыжной и Правды.

Завершена фрезеровка асфальта на наиболее аварийном участке улицы Сулажгорской, где также началась укладка нового покрытия. Здесь комплексный ремонт дороги с полной заменой асфальтобетонного покрытия производит компания "Онегодорстрой".

Срок завершения ремонта, предусмотренный контрактом - 15 августа, но, так как работы продвигаются быстро, они могут быть завершены в течение недели.

Кроме этого дорожники проведут полный ремонт дорожного покрытия еще на шести улицах - Шотмана, Сулажгорской, Халтурина, Виданской, Торнева, Машезерской и Карельском проспекте, где уже идет фрезеровка асфальтобетонного покрытия.

По теме

Депутаты должны зарабатывать больше учителей и врачей, считают в Совете Федерации
15.07.17 13:50
ФОТО: Неравнодушные горожане очистили от ржавчины фонтан в центре Петрозаводска
15.07.17 12:33
ФОТО: Парфенчиков спас ребенка от дождя
15.07.17 10:42
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вышка
2017-07-15 14:19:21
Дураки,извините, всегда дважды всё делают,умные : один раз и надолго!!!
Через год ещё половину улиц надо будет переделывать,вот посмотрите....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2017, 14:25
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер
11.07.2017, 13:17
ФОТО: Очевидцы сняли Путина на Валааме в Карелии
10.07.2017, 10:28
"МегаФон" изнутри: как устроена одна из крупнейших в России мобильных сетей
11.07.2017, 11:12
Стало известно, сколько в Карелии продержится жара
11.07.2017, 13:56
ВИДЕО: Путин приехал к храму на Валааме на черном Mercedes-Benz
12.07.2017, 14:06
Подошли к фильтру

Аналитика

14.07.2017 15:10
Политкухня
"Выборы объявлены, но их как будто и нет" 1
Эксперты попытались понять, почему губернаторская кампания в Карелии такая скучная.
Отсутствие преступления в деле "Петропита" доказывает даже обвинительное заключение 12
14.07.2017 13:04
Если не врать и не воровать 17
13.07.2017 10:26
Подошли к фильтру 2
12.07.2017 14:06
"МегаФон" изнутри: как устроена одна из крупнейших в России мобильных сетей 1
10.07.2017 10:28
Вся аналитика

Чтиво

12.07.2017 16:39
Личное мнение
Михаил Данков: разовое "подкрашивание" не поможет
Почему историк и краевед выступает за официальный столичный статус Петрозаводска.
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер 6
10.07.2017 14:25
Первый "Последний адрес"
10.07.2017 12:07
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
04.07.2017 12:03
архив чтиво

Медиа

Sickest Wekfest-2017 в Петрозаводске
09.07.2017 15:37
все фото и видео

Опрос

На какой отдых у вас хватает денег?

Афиша

Сегодня в городе (17)
Планета Обезьян: Война
Человек-паук: Возвращение домой
Гадкий я 3
детям
Блокбастер
Трансформеры: Последний рыцарь
Черная вода
Выстрел в пустоту
Дикая история
Московский Цирк на воде
детям
На старт! Внимание! Лето!
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»