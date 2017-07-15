Мирошник проверила, как идет ремонт дорог в Петрозаводске

Глава города Ирина Мирошник проконтролировала, как проводятся дорожные работы в часы наибольшей интенсивности движения, сообщили в администрации Петрозаводска.

В пятницу вечером 14 июля глава Петрозаводска проехала по городским улицам, где в эти дни идут работы по замене асфальта и ямочному ремонту.

В связи с тем, что фрезеровка старого асфальта и укладка нового покрытия проводятся на основных городских артериях, дорожные строители не перекрывали движение на проезжей части, поток машин хоть и сбавлял скорость, но шел без остановок.

Ирина Мирошник пообщалась с дорожными строителями, напомнив, что администрация города, представители Петросовета и общественные контролеры ежедневно контролируют процесс проведения ремонта, отслеживая соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

К настоящему моменту сделана фрезеровка примерно 5 тысяч квадратных метров покрытия из 28 тысяч, ремонт которых предусмотрен контрактом. Работы по ямочному ремонту, которые ведет компания "Автодорстрой", идут на улице Пушкинской, проспекте К.Маркса на спуске к Онежской набережной и в районе площади Кирова.

В ближайшие дни намечены дорожные работы на проспекте Ленина, улице Шотмана, Первомайском проспекте, Заводской улице, Лесном проспекте, на улицах Чапаева, Попова, Лыжной и Правды.

Завершена фрезеровка асфальта на наиболее аварийном участке улицы Сулажгорской, где также началась укладка нового покрытия. Здесь комплексный ремонт дороги с полной заменой асфальтобетонного покрытия производит компания "Онегодорстрой".

Срок завершения ремонта, предусмотренный контрактом - 15 августа, но, так как работы продвигаются быстро, они могут быть завершены в течение недели.

Кроме этого дорожники проведут полный ремонт дорожного покрытия еще на шести улицах - Шотмана, Сулажгорской, Халтурина, Виданской, Торнева, Машезерской и Карельском проспекте, где уже идет фрезеровка асфальтобетонного покрытия.