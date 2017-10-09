Мирошник рассказала, что ее порадовало на сельхозярмарке в Петрозаводске

Глава Петрозаводска поделилась впечатлениями от сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске.

"Каждый год хочется совершенства, - призналась Ирина Мирошник, отвечая на вопрос журналистов о сельхозярмарке, - и в этом году по географии участников произошло увеличение.

Также мы рады, что карельских производителей стало больше в числе участников. Организационно предприняли дополнительные меры: сознательно увеличили ширину рядов, конечно, теряя дополнительные торговые места, но, тем не менее, чтобы при осуществлении покупок горожанам было комфортно. В прошлом году после дождя были лужи, теперь ямы закатали асфальто-бетонным материалом – ходить стало лучше".

Также Мирошник отметила, что место проведения ярмарки изменять не планируется.

Напомним, Ирина Мирошник посетила ярмарку и купила там пирожки, капусту и колбасу.