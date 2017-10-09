Мирошник рассказала, что ее порадовало на сельхозярмарке в Петрозаводске
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Глава Петрозаводска поделилась впечатлениями от сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске.
"Каждый год хочется совершенства, - призналась Ирина Мирошник, отвечая на вопрос журналистов о сельхозярмарке, - и в этом году по географии участников произошло увеличение.
Также мы рады, что карельских производителей стало больше в числе участников. Организационно предприняли дополнительные меры: сознательно увеличили ширину рядов, конечно, теряя дополнительные торговые места, но, тем не менее, чтобы при осуществлении покупок горожанам было комфортно. В прошлом году после дождя были лужи, теперь ямы закатали асфальто-бетонным материалом – ходить стало лучше".
Также Мирошник отметила, что место проведения ярмарки изменять не планируется.
Напомним, Ирина Мирошник посетила ярмарку и купила там пирожки, капусту и колбасу.
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