Мирошник рассказала, какие учреждения смогут разместиться в бывшем "Карелия-маркете"

Администрация Петрозаводска рассчитывает в ближайшие дни полностью вернуть себе права использования здания универмага "Карелия-маркет" и уже обдумывает размещение там муниципальных учреждений.

Об этом сообщила сегодня журналистам глава города Ирина Мирошник.

По ее словам, все судебные тяжбы по расторжению договора аренды с компанией "ТД "Карелия-маркет" завершены. Здание универмага находится в муниципальной собственности, а после расторжения договора аренды администрация получает полное право его использования для муниципальных нужд.

"Буквально на следующей неделе, 26 числа, должна состояться передача документов, ключей, и мы получаем себе это здание", - сказала Мирошник.

По ее словам, судьбу здания будет решать специальная рабочая группа с участием представителей администрации и депутатов Петросовета.

В первую очередь, будет обсуждаться возможность размещения там образовательных учреждений.

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