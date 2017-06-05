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13:41, 05 Июня 2017

Мирошник сообщила, когда откроются загородные детские лагеря


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Четыре муниципальных детских лагеря откроются на следующей неделе, сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

"Четыре лагеря мы планируем со следующей недели открыть для летнего отдыха детей. Сейчас продолжается интенсивная работа по приемке лагерей, устраняются все нарушения, замечания надзорных органов. Специалисты администрации активную работу ведут вместе с руководством лагерей. Я сегодня также планирую во все лагеря выехать, осуществить контроль. Пока есть время, мы должны устранить все недочеты и обеспечить безопасный оздоровительный отдых детей", - сказала Ирина Мирошник на брифинге в понедельник.

Она уточнила, что речь идет о лагерях: "Айно", "Дружба", "Уя" и "Старт".   

По имеющейся информации, сегодня врио главы Карелии Артур Парфенчиков также планирует посетить один из загородных лагерей.

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