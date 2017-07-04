Мирошник ушла в отпуск

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла в очередной отпуск.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска, в минувший понедельник 3 июля Ирина Мирошник вышла в очередной отпуск на 10 дней.

Отметим, что глава города вышла в отпуск на фоне скандала, разгоревшегося из-за увольнения директора лицея №13 Галины Васильевой.