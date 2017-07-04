08:51, 04 Июля 2017
Мирошник ушла в отпуск
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла в очередной отпуск.
Как сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска, в минувший понедельник 3 июля Ирина Мирошник вышла в очередной отпуск на 10 дней.
Отметим, что глава города вышла в отпуск на фоне скандала, разгоревшегося из-за увольнения директора лицея №13 Галины Васильевой.
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