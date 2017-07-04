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Новости. Политика
08:51, 04 Июля 2017

Мирошник ушла в отпуск

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла в очередной отпуск.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска, в минувший понедельник 3 июля Ирина Мирошник вышла в очередной отпуск на 10 дней.

Отметим, что глава города вышла в отпуск на фоне скандала, разгоревшегося из-за увольнения директора лицея №13 Галины Васильевой.

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Комментарии

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sherhan2
2017-07-04 11:00:11
Какая разница-на работе ситименеджер или в отпуске? Да никакой,вот увидите.
pupsik
2017-07-04 10:36:31
обычное дело ? как какая-нибудь заварушка намечается - в отпуск? А кто за городом присматривает? Первого зама нет (и дураков на это место нет)?
YellowSubmarine
2017-07-04 10:44:19
pupsik, аналогичная ситуация в городе П. Иметь в нонешних мэрах действующего "сити-менеждера" - дальше, Вы меня поняли!!!

Неравнодушный
2017-07-04 10:27:19
Да ладно, пусть отдохнёт. А то поседеешь тут с нами раньше срока.
Инженер Брунс
2017-07-04 09:17:13
как же ширшинцы бесятся, типа их мэр-неудачник не ходила в отпуск? Или она круглосуточно работала на благо города?

Как же вы беситесь от своего бессилия? Чего же ваша Галя, если такая крутая, не пошла в губернаторы? Или не нашла спонсора? Аха-аха
goo
2017-07-04 09:25:18
Инженер Брунс, при всех минусах Галины Ширшиной, ее избрало большинство жителей города. Это железобетонный факт.

Теперь вопрос. Кто избрал Ирину Мирошник?

Все остальное - демагогия.
YellowSubmarine
2017-07-04 09:31:22
goo, ответ на Ваш вопрос - Бондарчук!
YellowSubmarine
2017-07-04 09:01:05
User
2017-07-04 08:57:26
"Эффективный" сити-менеджер. В городе бардак, а она в отпуск. Молодец!
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