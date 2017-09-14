Мирошник встретилась с проигравшим выборы главы Карелии депутатом Беседным

В администрации Петрозаводска состоялась рабочая встреча мэра Ирины Мирошник с депутатами от ЛДПР.

Во встрече приняли участие член фракции депутат Заксорания Евгений Беседный, депутаты фракции ЛДПР в Петросовете Елизавета Васильева, Анна Васильева и Александр Чехович.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в ходе встречи они обсудили наиболее важные темы для развития Петрозаводска, а также вопросы и пожелания, поступающие к депутатам от избирателей.

"В частности, речь шла об участии горожан в федеральном проекте @Комфортная городская среда@, обеспечении транспортной доступности для жителей новых городских районов и развития транспортной инфраструктуры Петрозаводска, строительства и содержания детских площадок, продолжения газификации города и подготовки к зиме, обеспечения детей местами в детских садах и группах продленного дня", - рассказали в городской администрации.

Депутаты отметили, что при предстоящем обсуждении законопроекта необходимо учесть, чтобы дополнительные средства, которые могут после его принятия поступить в городской бюджет, направлялись, в том числе, на выполнение наказов избирателей, ремонт городских улиц и благоустройство.

На состоявшихся 10 сентября выборах главы Карелии кандидат от ЛДПР Евгений Беседный занял последнее место.