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Новости. Общество
14:48, 14 Сентября 2017

Мирошник встретилась с проигравшим выборы главы Карелии депутатом Беседным

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В администрации Петрозаводска состоялась рабочая встреча мэра Ирины Мирошник с депутатами от ЛДПР.

Во встрече приняли участие член фракции депутат Заксорания Евгений Беседный, депутаты фракции ЛДПР в Петросовете Елизавета Васильева, Анна Васильева и Александр Чехович.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в ходе встречи они обсудили наиболее важные темы для развития Петрозаводска, а также вопросы и пожелания, поступающие к депутатам от избирателей.

"В частности, речь шла об участии горожан в федеральном проекте @Комфортная городская среда@, обеспечении транспортной доступности для жителей новых городских районов и развития транспортной инфраструктуры Петрозаводска, строительства и содержания детских площадок, продолжения газификации города и подготовки к зиме, обеспечения детей местами в детских садах и группах продленного дня", - рассказали в городской администрации.

Депутаты отметили, что при предстоящем обсуждении законопроекта необходимо учесть, чтобы дополнительные средства, которые могут после его принятия поступить в городской бюджет, направлялись, в том числе, на выполнение наказов избирателей, ремонт городских улиц и благоустройство.

На состоявшихся 10 сентября выборах главы Карелии кандидат  от ЛДПР Евгений Беседный занял последнее место.

 

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Комментарии

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Косинус
2017-09-14 22:22:02
Ульянов, небось, расстроился..
sherhan2
2017-09-14 19:47:00
Один выборы проиграл,другую скоро снимут с позором...Совместные планы на будущее обсуждают?
Герман
2017-09-14 19:41:01
Про ларек свой надвоицкий рассказывал, учил торговле .
michail
2017-09-14 16:30:10
Мирошник прощупывает почву-может быть можно пристроить его в свою мэрию.
Саныч
2017-09-14 16:02:52
Два неинтересных персонажа. Анекдот.
эдуард3
2017-09-14 15:27:09
Проигравший выборы, выигравший встречу.

Надежда появилась у меня на встречу,
Я в шахматы недавно проиграл
Соперник мой - ну очень уж известный
Да так, что имя неудобно называть.

Мы резались с ним два часа на медни
Играли с ним на интерес.
Он ставил ставку по процентами явки
А я, что тур второй - не нужен нам совсем.

В разгар борьбы явление явилось
За окнами, как будто, - кто кричал?
И разобрать всего лишь получилось
Четыре слова, три из них все мат:)

Мы вышли на крыльцо - взглянули в темень
Часы показывали три часа ночи.
И тут соседа , в усмерть трезвого во тьме, мы разом различили
Едва он прошептал, что кандидат на первом туре победил.

Доска сверкнула, увернуться не успел я
И вспомнил только " Васюки"
На утро я лежал совсем разбитый
Сказались до утра примочки - со словами - извини:)

Я думая достоин я приема, есть что сказать мне Мэру земляку
Беседный вел же с ней беседу, я проиграл - беседу выиграть хочу:)




Гарик
2017-09-14 15:06:20
Да уж и встреча , прямо такая плодотворная ,что плодотворнее не бывает ))))))))))))
Гость
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