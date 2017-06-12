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Митинг оппозиции в Петрозаводске обошелся без задержаний

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В столице Карелии завершился митинг против коррупции.

Напомним, согласованная с властями протестная акция прошла сегодня на Онежской набережной в районе гостиницы "Карелия". Мероприятие, участники которого потребовали отставки премьер-министра Дмитриева Медведева, посетили порядка 300 человек.

"Люди пришлю сюда, так как считают, что могут что-то изменить", - сказал активист Виталий Флеганов.

По его мнению, люди стали осознавать, что являются частью гражданского общества и они могут влиять на решения властей.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего", митинг закончился. Полиция никого не задерживала. 

Добавим, в марте в ходе протестной акции сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек.

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