16:54, 12 Июня 2017
Митинг оппозиции в Петрозаводске обошелся без задержаний
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В столице Карелии завершился митинг против коррупции.
Напомним, согласованная с властями протестная акция прошла сегодня на Онежской набережной в районе гостиницы "Карелия". Мероприятие, участники которого потребовали отставки премьер-министра Дмитриева Медведева, посетили порядка 300 человек.
"Люди пришлю сюда, так как считают, что могут что-то изменить", - сказал активист Виталий Флеганов.
По его мнению, люди стали осознавать, что являются частью гражданского общества и они могут влиять на решения властей.
Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего", митинг закончился. Полиция никого не задерживала.
Добавим, в марте в ходе протестной акции сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек.
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