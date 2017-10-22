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Новости. Политика
15:51, 22 Октября 2017

"Мне бы не хотелось думать, что господа из прокуратуры "добавили" в эти 8 лет для Алиханова что-то личное"

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Адвокат Михаил Ямчитский прокомментировал позицию гособвинения по делу Девлета Алиханова.

В Петрозаводском городском суде закончились прения сторон по делу Девлета Алиханова. Защитники попросили у суда вынести оправдательный приговор. Гособвинители - 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Сказать, что это большой срок – значит, ничего не сказать.

"Мне бы не хотелось думать, что господа из прокуратуры "добавили" в эти 8 лет что-то личное, обидевшись на то, что мой подзащитный слишком активно защищал свою позицию и не соглашался с обвинением, - сказал адвокат Михаил Ямчитский. – Ведь во внимание они не приняли ничего из того, что можно считать смягчающими обстоятельствами. Ни то, что Алиханов привлекается первый раз, ни то, что ему почти 60 лет, и у него, как любого в этом возрасте, есть хронические заболевания. Ни то, что, в конце концов, он трижды был депутатом, и что он - известный и уважаемый человек, который за все годы потратил на благотворительность в десятки раз больше денег, чем тот ущерб, который ему пытаются приписать! 8 лет! И это при том, что Алиханов даже не действовал в составе организованной группы и не привлекается как должностное лицо. Таких наказаний по экономическим статьям вообще нет ни в российской, ни в карельской практике! И приходится говорить, что обвинение даже не попыталось создать какую-то видимую объективность. Это, как и много другое, свидетельствует об одном – речь идет не о справедливом и объективном рассмотрении, а о политически мотивированном уголовном преследовании".

Подробнее – в нашем репортаже из зала суда.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2017-10-22 16:57:40
Господа журналисты. Становится немного забавным, когда читаешь,что известный и уважаемый в Республике адвокат защищает известного и уважаемого человека. С маслом в каше не переборщили?
ненец
2017-10-22 17:21:14
однозначно, вьюнош, переборщили с дышлом! Был депутатом или нет- не важно! Старый или молодой - не важно! Уважаемый или нет - не важно!
Очень важно, что на его месте может быть любой из вас невиновных!!!! Помолчал бы.
Гость
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