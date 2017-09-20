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Новости. Общество
08:20, 20 Сентября 2017

"Многие сразу говорят: я пойду лучше на зону"

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В УФСИН Карелии рассказали, как осужденные жители Карелии отбывают уголовные наказания, не связанные с лишением свободы.

В  минувший вторник 19 сентября в уголовно-исполнительной инспекции Карелии временно исполняющий обязанности начальника уголовно-исполнительной инспекции по Карелии Владимир Каменев рассказал журналистам, кого отправляют на исполнительные и обязательные работы, кому надевают электронный браслет и почему некоторые осужденные, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, просятся в колонию-поселение.

Кто звал врио начальника уголовно-исполнительной инспекции на дело, предлагая на "шухере" постоять, и как осужденный пытался утопить электронный браслет, просидев в горячей ванне целый час, читайте в материале "Хочу на зону".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-09-20 10:19:54
Большей части наших людей лучше быть в зоне, армии или ФСБ. Под рыночную жизнь не заточены и жить не умеют без надзирателя, мастера или командира.
mobikk
2017-09-20 09:52:27
Гарик, езжайте Вы тогда туда, Вам порядок пойдет
Гарик
2017-09-20 10:18:40
mobikk, ..мне и тут хорошо
Гарик
2017-09-20 09:40:41
В зоне больше порядка чем в регионе , отправить нынешних правителей туда ,учиться и работать там )
циник
2017-09-20 09:11:53
"Никем я не могу быть на этой земле. Только вором"(c)
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