"Многие сразу говорят: я пойду лучше на зону"

В УФСИН Карелии рассказали, как осужденные жители Карелии отбывают уголовные наказания, не связанные с лишением свободы.

В минувший вторник 19 сентября в уголовно-исполнительной инспекции Карелии временно исполняющий обязанности начальника уголовно-исполнительной инспекции по Карелии Владимир Каменев рассказал журналистам, кого отправляют на исполнительные и обязательные работы, кому надевают электронный браслет и почему некоторые осужденные, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, просятся в колонию-поселение.

Кто звал врио начальника уголовно-исполнительной инспекции на дело, предлагая на "шухере" постоять, и как осужденный пытался утопить электронный браслет, просидев в горячей ванне целый час, читайте в материале "Хочу на зону".