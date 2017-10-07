Много интересных и необычных вещей можно найти на барахолке – петрозаводчан приглашают на "Винтажный цех"

В субботу и воскресенье в Петрозаводске работает популярная в народе барахолка.

"Винтажный цех", как всегда, собирает огромный урожай интересных и необычных вещей, украшений и подарков, винтажной одежды, редкого антиквариата.

В этот раз "Винтажный цех" проходит на новом месте – в гранд-кафе "Виноград", с 11:00 до 18:00 по адресу: Петрозаводск, ул. Чапаева, 41.