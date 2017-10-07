13:52, 07 Октября 2017
Много интересных и необычных вещей можно найти на барахолке – петрозаводчан приглашают на "Винтажный цех"
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В субботу и воскресенье в Петрозаводске работает популярная в народе барахолка.
"Винтажный цех", как всегда, собирает огромный урожай интересных и необычных вещей, украшений и подарков, винтажной одежды, редкого антиквариата.
В этот раз "Винтажный цех" проходит на новом месте – в гранд-кафе "Виноград", с 11:00 до 18:00 по адресу: Петрозаводск, ул. Чапаева, 41.
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