Многострадальный тоннель в Петрозаводске отремонтируют предприниматели

У города денег на освещение перехода нет.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, на этой неделе будет произведен ремонт системы освещения пешеходного перехода под железнодорожными путями между улицами Максима Горького и Фрунзе.

Компания "Электромонтаж Инжиниринг" согласилась оказать городу помощь, произведя за свой счет ремонт системы освещения пешеходного перехода под железнодорожными путями.

Напомним, что петрозаводчане жаловались на темноту в переходе и небезопасность пользования им. Как подтвердила заместитель главы Петрозаводска – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова, ранее система освещения тоннеля была повреждена вандалами.

- Повреждены 9 светильников из числа установленных в прошлом году во время ремонта пешеходного тоннеля. Злоумышленники вырвали защитные решетки и украли светильники, - сказала заместитель главы города.

Средства, необходимые для ремонта системы освещения тоннеля, не предусмотрены городским бюджетом, поэтому администрация была вынуждена обратиться за содействием к предпринимателям.

- Достигнута договоренность о том, что ремонтные работы начнутся в середине недели, а к концу недели, скорее всего, будут завершены, - констатировала Юлия Мизинкова.