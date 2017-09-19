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Новости. Общество
09:53, 19 Сентября 2017

Многострадальный тоннель в Петрозаводске отремонтируют предприниматели

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У города денег на освещение перехода нет.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, на этой неделе будет произведен ремонт системы освещения пешеходного перехода под железнодорожными путями между улицами Максима Горького и Фрунзе.

Компания "Электромонтаж Инжиниринг" согласилась оказать городу помощь, произведя за свой счет ремонт системы освещения пешеходного перехода под железнодорожными путями.

Напомним, что петрозаводчане жаловались на темноту в переходе и небезопасность пользования им. Как подтвердила заместитель главы Петрозаводска – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова, ранее система освещения тоннеля была повреждена вандалами.

- Повреждены 9 светильников из числа установленных в прошлом году во время ремонта пешеходного тоннеля. Злоумышленники вырвали защитные решетки и украли светильники, - сказала заместитель главы города.

Средства, необходимые для ремонта системы освещения тоннеля, не предусмотрены городским бюджетом, поэтому администрация была вынуждена обратиться за содействием к предпринимателям.

- Достигнута договоренность о том, что ремонтные работы начнутся в середине недели, а к концу недели, скорее всего, будут завершены, - констатировала Юлия Мизинкова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-09-19 10:00:22
На фонтаны и салюты у города деньги есть, а на освещение нет. Это как?
Гарик
2017-09-19 10:25:25
User, Вместо того ,чтобы гос.компаниям выборы "деятеля " спонсировать , деньги народные выкидывать на ветер , лучше вложили в этот злосчастный тонель. 1млн.115 тыс протраченный П. за один день решил бы всю проблему. А ж нет ((((((((((
йошкин кот
2017-09-19 10:09:41
User, легко! деньги из бюджета могут появиться только там, где местообитают и кучкуются чиновники. иные места для них не существуют - фантомная зона, местное заМКАДье, однако
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