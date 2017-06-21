09:15, 21 Июня 2017
Множество свечей зажгут в центре Петрозаводска в День памяти и скорби
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Петрозаводск присоединится к акции "Свеча памяти", которая пройдет по всей России в День памяти и скорби, 22 июня.
"В День памяти и скорби приглашаем всех жителей и гостей города Петрозаводска принять участие во всероссийской акции "Свеча памяти" у мемориального комплекса "Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы", - говорится в анонсе мероприятия.
Начало акции – в 9 часов.
День памяти и скорби отмечается 22 июня в России ежегодно в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны в 1941 году.
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