Множество свечей зажгут в центре Петрозаводска в День памяти и скорби

Петрозаводск присоединится к акции "Свеча памяти", которая пройдет по всей России в День памяти и скорби, 22 июня.

"В День памяти и скорби приглашаем всех жителей и гостей города Петрозаводска принять участие во всероссийской акции "Свеча памяти" у мемориального комплекса "Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы", - говорится в анонсе мероприятия.

Начало акции – в 9 часов.

День памяти и скорби отмечается 22 июня в России ежегодно в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны в 1941 году.