Мобильное приложение ПФР скачали тысячи пенсионеров России

Более 150 тысяч человек скачали приложение пенсионного фонда для мобильных устройств, которое предоставляет электронный доступ к услугам ведомства.

Как сообщают в ПФР, мобильное приложение дает удобный доступ к ключевым электронным услугам и сервисам личного кабинета пенсионного фонда, пишут "Вести Карелии".

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