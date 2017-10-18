Мобильный пункт по вакцинации от гриппа сменил дислокацию в Петрозаводске

С 17 по 23 октября медицинский пункт, где можно сделать бесплатную прививку от гриппа, работает у "Ленты".

В Карелии продолжается кампания по вакцинопрофилактике сезонного гриппа. Прививки, защищающие от осложнений заболевания, сделали более 150 тысяч человек.

В Петрозаводске бесплатно вакцинацию против гриппа проводят в мобильном медицинском пункте Городской поликлиники №1. В течение недели он располагался около торгово-развлекательного центра "Лотос Плаза". Возможностью привиться без обращения в поликлинику воспользовались более 1000 человек.

С 17 по 23 октября с 11 до 18 часов мобильный медицинский пункт работает у гипермаркета "Лента" (ул. Ленинградская, д.13).

Специалисты напоминают, что грипп – это острая вирусная инфекция, которая обычно начинается внезапно, - с высокой температурой, с болями в мышцах, иногда с сухим кашлем. Самым эффективным средством борьбы с осложнениями гриппа является вакцинация, которая ежегодно проводится перед началом сезонного подъема заболеваемости и обеспечивает формирование иммунитета к вирусу. В Карелии используются только инактивированные вакцины.

– В последние недели процесс вакцинации заметно активизировался. Вместе с тем, сезонный подъем заболеваемости не за горами, а это осложнит проведение иммунизации. Поэтому тем, кто не успел привиться против гриппа, нужно поторопиться. Следует учитывать, что сделать прививку можно не только в поликлинике, в мобильном медицинской пункте, но и на рабочем месте. Для этого работодатели должны озаботиться приглашением на предприятие или в организацию специалистов выездной бригады поликлиники. В проведении профилактической кампании задействованы 126 прививочных бригад. Особенно нуждаются в вакцинации лица, которые находятся в общении с большим количеством людей и могут быть как источниками заразы, так и ее жертвами. Речь идет о работниках учреждений образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта. Особую группу риска составляют пожилые люди, в первую очередь, имеющие хронические заболевания, у них грипп может вызвать серьезные последствия для здоровья и жизни. Примечательно, что это наиболее активно прививающаяся категория населения. Обращаю также внимание на необходимость вакцинации студентов и школьников: в организованных коллективах вирус гриппа распространяется очень быстро. Для предупреждения распространения вируса необходимо привить три четверти от общего количества лиц, относящихся к этим группам риска. Важным условием вакцинации ребенка является согласие родителей на ее проведение. Давая такое согласие, родители осознают, что прививка защищает их и их ребенка от гриппа и его осложнений. Значит, отказываясь от прививки, родители соглашаются с тем, что ребенок может заболеть и у него могут быть осложнения гриппа, наиболее серьезным из которых является быстро развивающаяся пневмония, – предупреждает член межведомственной комиссии Минздрава Карелии по вопросам обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения Елена Кузьмичева.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия, в период с 9 по 15 октября в республике зарегистрировано 6094 случая заболевания ОРВИ, что на 6,3% меньше, чем за предыдущую неделю. При лабораторных исследованиях вирусов гриппа пока не выявлено.