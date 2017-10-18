17:00, 18 Октября 2017
Мокрый снег ожидается завтра в Петрозаводске
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Гидрометцентр прогнозирует дождь и мокрый снег 19 октября на большей части республики.
По прогнозу синоптиков, в районах Карелии сохранится облачная с прояснениями погода. На большей части республики пройдут небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер северный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью +3, -2, а днем +1, +6 градусов по Цельсию.
В Петрозаводске временами дождь и мокрый снег.
Температура ночью +1, +3, а днем +3, +5 градусов.
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