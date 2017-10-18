Мокрый снег ожидается завтра в Петрозаводске

Гидрометцентр прогнозирует дождь и мокрый снег 19 октября на большей части республики.

По прогнозу синоптиков, в районах Карелии сохранится облачная с прояснениями погода. На большей части республики пройдут небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +3, -2, а днем +1, +6 градусов по Цельсию.

В Петрозаводске временами дождь и мокрый снег.

Температура ночью +1, +3, а днем +3, +5 градусов.